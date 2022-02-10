Медики нашли взаимосвязь лишнего веса и антител к коронавирусу

Переболевшие COVID-19 пациенты с ожирением лучше защищены от повторного заражения коронавирусом, заявили ученые израильского медицинского центра «Шиба», пишет РИА Новости.

Медики представили свое исследование на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне. Они объяснили, что количество антител со временем падает как у переболевших, так и у вакцинированных. У ранее инфицированных показатели антител выглядели намного лучше, чем у тех, кто получил прививку. «Качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации», — уточнили они.

Кроме того, эксперты нашли взаимосвязь лишнего веса и антител: переболевшие коронавирусом и страдающие от ожирения пациенты оказались более устойчивы к повторному заражению. Они обладают «более высоким и устойчивым иммунным ответом, защитой» по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.

Пациенты с индексом массы тела 30 или выше имели преимущества над теми, кто страдал от лишнего веса меньше.

Ранее международная группа ученых заявила, что коронавирус может размножаться в жировой ткани человека и вызывать воспаление.