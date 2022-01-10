Ученые объяснили связь между ожирением и тяжелой формой коронавируса

Международная группа ученых заявила, что коронавирус может размножаться в жировой ткани человека и вызывать воспаление. Их исследование опубликовано на портале bioRxiv.

В рамках исследования специалисты из США, Германии и Швейцарии изучили жировую ткань людей, которые не болели коронавирусом, и сравнили ее с образцами ткани пациентов, скончавшихся от COVID-19.

«Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки иммунной системы — прим. «Ленты») и адипоцитах (клетки, составляющие жировую ткань — прим. «Ленты») из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля», — говорится в исследовании. По мнению ученых, это объясняет связь между ожирением и тяжелой формой COVID-19.

Ранее врач-эндокринолог «Инвитро Воронеж» Елена Киселева заявила, что коронавирус влияет на состояние уже имеющихся хронических заболеваний, в том числе эндокринных. Эксперт предупредила, что коронавирус тяжело протекает на фоне сахарного диабета и ожирения.