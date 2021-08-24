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Врач предупредила об ухудшении COVID-19 при заболеваниях щитовидной железы

Эндокринолог Киселева: заболевания щитовидной железы ухудшают течение коронавируса
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Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог «Инвитро Воронеж» Елена Киселева заявила, что коронавирус влияет на состояние уже имеющихся хронических заболеваний, в том числе эндокринных. По ее словам, при некоторых из недугов течение коронавируса ухудшается, пишут «Известия».

Эксперт предупредила, что коронавирус тяжело протекает на фоне сахарного диабета и ожирения. Пациенты с этими заболеваниями больше всех рискуют получить поражение легочной ткани с развитием дыхательной и сердечной недостаточности. Киселева посоветовала таким людям стремиться к уменьшению веса, компенсации диабета, а также профилактике COVID-19.

«Другой аспект, как ведут себя эти хронические заболевания при присоединении COVID-19? Так как любое инфекционное заболевание приводит к декомпенсации сахарного диабета, то мы ожидаем ухудшение его течения, повышение уровня глюкозы, развитие кетоза, а тут и до комы недалеко!» — предупредила эндокринолог.

Врач объяснила, что щитовидная железа служит «дирижером» всего организма, поэтому любая патология способна ухудшить течение COVID-19. Киселева также отметила, что дефицит витамина D также вызывает тяжелую форму COVID-19. Поэтом следует принимать поддерживающую дозу этого вещества регулярно, заключила эндокринолог.

Ранее российский врач перечислил страдающие при коронавирусе органы. Среди них — легкие, головной мозг, сердце, щитовидная железа и другие органы.

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