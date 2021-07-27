Врач назвала сухость кожи на локтях признаком серьезных заболеваний

Доктор медицинских наук, профессор, дерматолог-косметолог Светлана Жабоева назвала сухость и покраснение кожи на локтях признаками серьезных заболеваний. Ее слова передает РИА Новости.

«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию», — предупредила врач.

По ее словам, чаще шелушение кожи на локтях является признаками того или иного дерматологического заболевания. В частности, речь может идти о псориазе. Если сухость очень сильная, появилось покраснение, а к ним добавился зуд, то эти симптомы могут быть признаками ихтиоза.В этом случае требуется в срочном порядке обратиться к дерматологу и пройти соответствующее обследование.

Еще одной распространенной причиной сухости локтей является временное снижение чувствительности к инсулину. Определить это может только врач-эндокринолог. Также врача следует посетить и при возникновении сухости кожи на фоне резкого похудения. В этом случае в организме нарушаются метаболические процессы.