Врачи раскрыли эффективные способы избавления от солнечных ожогов

Медицинские работники раскрыли эффективные способы борьбы с негативными последствиями загара. Материал публикует Daily Mail.

Согласно исследованию, проведенному представителями супермаркета Asda, больше 70 процентов участников опроса забывают наносить солнцезащитный крем во время загара, что приводит к появлению ожогов на коже. В связи с этим врачи дали рекомендации читателям издания по поводу избавления от ожогов с помощью различных средств.

В первую очередь дерматолог Екатерина Борисевич (Catherine Borysiewicz) посоветовала приложить к покрасневшей коже холодный компресс, например, пакет со льдом, замороженными овощами или фланелевую ткань, смоченную в холодной воде. «Холодный компресс отводит тепло от места ожога и облегчает болезненное воспаление», — пояснила она.

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После этого врач порекомендовала увлажнять кожу с помощью крема или геля, в составе которого содержится алоэ. По словам Борисевич, к поврежденному участку тела можно также приложить молочный компресс, ткань, пропитанную молоком или намазать кожу йогуртом с пробиотиками. «Крем лучше наносить после душа, чтобы задерживать влагу в коже», — подчеркнула специалистка.

В то же время эксперт предостерегла читателей издания от применения уксуса в качестве облегчения ожога, который стал популярным в TikTok. «Уксус приводит к сухости кожи и повреждает кожный барьер, что приводит к новому воспалению и болям», — пояснила дерматолог. Вместо этого она предложила пить больше воды и принимать обезболивающие таблетки.

В заключение Борисевич заявила, что нельзя срывать облезшую кожу, чтобы дать организму возможность быстрее восстановиться. «Таким образом вы обнажаете раны, и в них могут попасть различные инфекции», — отметила она.

В июне женщина избавилась от ожога неожиданным способом за сутки. 36-летняя Синди Аллен-Стюарт (Cindie Allen-Stewart) провела долгое время на солнце и осталась с сильным ожогом на спине. У героини материала не было успокаивающих средств, и она решила нанести на воспаленную кожу пену для бритья с ментолом.