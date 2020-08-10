Пользователей с неудачным загаром странной формы подняли на смех в сети

Пользователи сети показали ожоги странной формы на теле и рассмешили комментаторов своими снимками. На фотографии и высказывания подписчиков в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Star.

Так, например, несколько мужчин разместили кадры обгоревших ног. Один из них показал загар в клетку, который образовался после пребывания на солнце в резиновой обуви Crocs. При этом другой сфотографировал свои белые ступни, кожа на которых отличалась по цвету от кожи на ногах в целом.

Фото опубликовано @sunburn_fails

Юзерша соцсети eBaum's World в свою очередь опубликовала коллаж с неудачным загаром. На первом фото она позирует в слитном купальнике с вырезами, а на втором демонстрирует полученный в нем загар необычной формы. С такой же проблемой столкнулась другая женщина: топ с прорезями оставил ожоги в виде квадратов на ее спине.

Кроме того, герои материала показали результат неправильного нанесения солнцезащитного крема: на их телах остались белые отметины, поскольку средство не было распределено по коже равномерно. В то же время другие пользователи слишком долго находились на солнце в брюках, поэтому верхняя часть их тела загорела значительно больше нижней.

Материалы по теме Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

Под некоторыми размещенными в Instagram снимками комментаторы подняли на смех их авторов. «Они просто сделали мой день», «Приятно осознавать, что у некоторых загар лег еще хуже», «Девушка со спиной в клетку на первом месте в моем личном топе», «Это очень смешно», — высказались они.

В июне солнечные ожоги странной формы на ногах мужчины рассмешили пользователей сети. Британец Льюис Рид (Lewis Reed) отказался наносить солнцезащитный крем и показал обгоревшую кожу в Twitter. Подписчики посмеялись над его постом и сравнили части тела Рида с розово-белыми конфетами производителя Drumstick.