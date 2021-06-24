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Сметана на коже после солнечных ожогов оказалась опасной для здоровья

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Фото: Public Domain / Wikimedia

Эксперт рассказала о негативных последствиях нанесения сметаны на обожженные участки кожи. Соответствующий материал появился на портале Tyla.

Журналисты издания обратили внимание на видео пользовательницы TikTok с никнеймом meghanlon, которая рассказала, что сметана помогла ей избавиться от солнечного ожога за сутки. На кадрах девушка показала, как нанесла массу на покрасневшие ноги, оставила ее на час, после чего удалила излишки с кожи. «Примерно через 24 часа мой ожог полностью исчез», — заверила она. Публикация стала вирусной и набрала 3,8 миллиона просмотров и 620 тысяч лайков.

Тем не менее эксперт в области здоровья из компании StressNoMore Стефани Тейлор (Stephanie Taylor) заявила, что использование сметаны может оказаться опасным для кожи по ряду причин. Она подчеркнула, что сметана успокаивает вкусовые рецепторы после острой еды, но это не значит, что она будет оказывать такой же эффект на ожоги.

«При нанесении массы на теплую кожу охлаждающий эффект будет держаться не очень долго. Если оставить сметану на коже дольше, чем на час, то она нагреется и станет липкой. Более того, масса прокиснет и обретет неприятный запах, от которого будет трудно избавиться», — объяснила специалистка.

По словам Тейлор, клинически доказано, что при сильном солнечном ожоге благоприятно влияют на кожу алоэ вера, кокосовое масло и увлажняющие средства на основе сои. Отмечается, что они предотвращают шелушение и обладают естественным охлаждающим эффектом.

В июне женщина избавилась от ожога неожиданным способом за сутки. 36-летняя Синди Аллен-Стюарт (Cindie Allen-Stewart) провела долгое время на солнце и осталась с сильным ожогом на спине. У героини материала не было успокаивающих средств, и она решила нанести на воспаленную кожу пену для бритья с ментолом.

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