Женщина избавилась от ожога неожиданным способом за сутки

Жительница Техаса избавилась от солнечного ожога неожиданным способом и поделилась результатом. Об этом сообщает The Sun.

Согласно материалу, 36-летняя Синди Аллен-Стюарт (Cindie Allen-Stewart) провела долгое время на солнце и осталась с сильным ожогом на спине. У женщины не было успокаивающих средств, и она решила нанести на воспаленную кожу пену для бритья с ментолом. Спустя 30 минут американка смыла средство и обнаружила, что ожог полностью исчез.

«Не нужно втирать пену. Просто нанесите ее и оставьте на коже. Она начнет выводить тепло из ожога наружу, вы это почувствуете. Если вы ощутите зуд, это хороший знак! Через 30 минут смойте пену прохладной водой. Если одного раза вам не хватило, повторите процедуру снова на следующий день. Обычно после второго раза на следующие сутки ожог исчезает. Я гарантирую, что этот метод работает и у вас не будет ожогов!» — заверила героиня материала.

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Эксперты объяснили, что на данный момент нет никаких научных доказательств тому, что пена для бритья действует как средство от солнечных ожогов. Однако по словам дерматолога Джонетт Кери (Jonette Keri), продукты, содержащие в составе ментол, могут помочь уменьшить воспаление, так как этот компонент является «натуральным охладителем».

В августе 2020 года специалисты раскрыли способы избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств. Так, для быстрого заживления ожогов они порекомендовали принять холодный душ, который позволит избавиться от неприятных ощущений и снизить температуру кожи. А в случае боли медики посоветовали выпить обезболивающие таблетки. «Пейте много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание», — добавили врачи.