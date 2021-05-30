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Врач назвала неочевидные признаки проблем с щитовидной железой

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Фото: Reuters

Врач-эндокринолог Яна Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала неочевидные признаки проблем с щитовидной железой.

«Это общие симптомы, они могут быть и при других заболеваниях: слабость, выпадение волос, заторможенность, отечность, задумчивость. Сами пациенты не могут оценить свое состояние, потому что у них снижается самокритика», — сказала врач.

При запущенном гипотиреозе у такого человека «растянутая, плавная речь». Симптомами могут быть слабость, выпадение волос, сухость кожи, повышенный холестерин, особенно при диете.

«Маской гипотиреоза может быть артериальная гипертония. Если у человека идет прибавка веса, он не может ее регулировать. Утомляемость, апатия, леность, сухость кожи, но все это не специфические симптомы и могут подходить к любому заболеванию», — подчеркнула Соловьева.

По ее словам, для профилактики заболеваний щитовидной железы нужно хотя бы раз в три года сдавать анализ на тиреотропный гормон. Если уже есть изменения структуры органа, то стоит посещать врача раз в год. УЗИ щитовидной железы назначается только после измерения уровня гормонов.

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