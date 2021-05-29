Сексолог назвал снижающие и повышающие уровень либидо продукты

Российский сексолог Дмитрий Гарин назвал продукты, которые снижают и повышают уровень либидо. Его слова приводит «Пятый канал».

По его словам, правильное питание считается основой стабильно высокого либидо, но при этом единого рациона для всех людей не существует. Специалист рекомендовал не придерживаться какой-то определенной диеты, а следовать базовому принципу. Он заключается в том, что либидо поднимает гормон тестостерон, который есть и у мужчин, и у женщин.

Так, человеку нужно узнать, какие продукты будут его поднимать. Для этого необходимо сдать анализы и узнать о том, в каком состоянии находится гормональный фон. «Потом нужно добавлять или исключать из рациона продукты, чтобы повысить уровень тестостерона», — сказал Гарин.

Специалист отметил, что в некоторых случаях для повышения уровня тестостерона необходимо снизить в организме уровень женского гормона эстрогена. Он в том числе уменьшается благодаря фруктам и овощам, поскольку они содержат клетчатку, выводящую из печени женский гормон. За счет этого повышается уровень тестостерона.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал опасные для мужского здоровья продукты. Так, он советует не пить слишком много кофе, то есть не более трех чашек в день, потому что он может наносить вред коре надпочечников. Регулярное употребление алкоголя в большом количестве тоже снижает синтез тестостерона. Также рекомендуется не употреблять мяту, так как она успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую.