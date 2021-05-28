Врач назвала россиянам пять опасностей семечек

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала россиянам пять опасностей семечек. Она перечислила в своем Telegram-канале причины, по которым лучше отказаться от них.

Врач отметила, что в семечках огромное количество жирных кислот, причем «превалирует Омега-6». «В отличие от целительных Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и по закону подлости первыми усваиваются», — пояснила Павлова.

Вторым минусом семечек доктор назвала высокую калорийность. Также специалист пояснила, что чаще люди выбирают жареные семечки, которые являются источником конечных продуктов гликирования (КПГ) — одних из главных факторов старения. Помимо этого, Павлова назвала этот продукт «грязным», так как семечки могут содержать в себе яйца паразитов.

Последней опасностью семечек эндокринолог назвала то, что они портят зубы. «Стоматологи даже могут различать любителей полузгать по особым щербинкам. Причем дело не ограничивается маленькими сколами, зачастую трещины идут по всему зубу», — заключила она.

Ранее в апреле эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, что подсолнечные семечки могут спровоцировать обострение серьезных заболеваний. «То, что от семечек бывает аппендицит, — это миф», — отметила врач, добавив, что в семечках большое количество жиров, которые могут вызвать обострение язвы или гастрита.