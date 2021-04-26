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Врач предупредила об опасности семечек

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Фото: Pixabay

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, что подсолнечные семечки могут спровоцировать обострение серьезных заболеваний, передает «Звезда».

«То, что от семечек бывает аппендицит, — это миф. Но живот, действительно, может разболеться, только по другой причине», — предупредила врач.

Бочарова пояснила, что в этом продукте содержится большое количество жиров, которые могут вызвать обострение язвы или гастрита.

Кроме того, семечки очень калорийны, на 100 грамм приходится 550 калорий, что эквивалентно плитке шоколада. Опасность заключается в том, что они не воспринимаются как еда, и это способствует появлению лишнего веса.

Тем не менее, продукт весьма полезен в умеренных количествах, поскольку содержит клетчатку, витамины группы B, А и Е и важный для сердца и нервной системы магний. Употреблять ежедневно можно не более 30 граммов, чтобы не навредить здоровью, кроме того, семечки не следует обжаривать, поскольку так в них накапливается канцероген.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко назвал полезную питьевую воду, которая может быть вредна для организма.

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