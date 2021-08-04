Российский врач назвал пять причин для записи к эндокринологу

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, ассистент кафедры факультетской терапии медицинского факультета СПбГУ Наталья Худякова перечислила пять причин, из-за которых нужно записаться на прием к эндокринологу. Об этом сообщает «Доктор Питер».

По ее словам, к врачам стоит обратиться при внезапном наборе веса, несмотря на диету и физические нагрузки. Наиболее частая причина — снижение чувствительности тканей к действию инсулина. Из-за этого у человека повышается аппетит и появляются приступы, которые сопровождаются слабостью, дрожью рук и плохим настроением.

Также посетить специалиста следует, если у человека возникают признаки, которые характерны для противоположного пола. Например, у женщин появляются усы из-за избытка андрогенов (мужских половых гормонов — прим. «Ленты.ру») , у мужчин — грудь из-за избытка эстрогенов (женских половых гормонов — прим. «Ленты.ру»).

Как рассказала врач, при неудачных попытках женщины забеременеть нужно обращаться не только к гинекологу, но и к эндокринологу. Проблема может быть связана с нарушением функций щитовидной железы и надпочечников, а также с патологией углеводного обмена.

Кроме того, обращать внимание также надо на выпадение волос, потому что самые частые причины такого явления — снижение функций щитовидной железы и дефицит витаминов и микроэлементов.

К эндокринологу также стоит записаться беременным женщинам. Худякова объяснила, что именно гормоны матери формируют нервную систему будущего ребенка.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала разрушающие поджелудочную железу продукты. По ее словам, потребление большого количества сладкого и калорийного ведет к избыточному накоплению жировой ткани. Врач отметила, что для правильной работы организма необходимо есть в одно и то же время.