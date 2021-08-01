Названы разрушающие поджелудочную железу продукты

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала продукты, способные разрушить поджелудочную железу. О вредной еде она рассказала в своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что употребление большого количество сладкого и калорийного ведет к избыточному накоплению жировой ткани. «В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин», — отметила врач.

Чтобы организм «работал как часы», Павлова посоветовала есть в одно и то же время. По ее словам, между приемами пищи в течение дня должно проходить от трех до пяти часов. При более длительных интервалах голодания начинает активироваться такое биохимически активное вещество, как липопротеинлипаза (ЛПЛ). «Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов», — пояснила эндокринолог.

Ранее Павлова объяснила разницу между полезным и вредным жиром в организме человека. Эксперт отметила, что в теле присутствует вредная белая жировая ткань, именно она в большом количестве есть у людей, страдающих ожирением. При этом существует полезная бурая, которая участвует в обмене веществ. Она не накапливается в чрезмерных объемах, является термоизолирующей и обеспечивает организм энергией.

