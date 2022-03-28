Попова назвала последствие отмены коронавирусных ограничений

Попова: отмена противоковидных мер может вызвать рост числа заражений другими инфекциями

Отмена противоковидных мер может вызвать рост числа заражений другими инфекциями. Такое последствие отказа от обязательного соблюдения ограничений назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова в понедельник, 28 марта, приводит ТАСС.

«Все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили, сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается», — сообщила главный санитарный врач страны.

Она также отметила, что на сегодняшний день наблюдается подъем заболеваемости норовирусными инфекциями.

Ранее Попова заявила, что ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной, а потому в России в настоящее время пандемия продолжается.

По данным оперативного штаба на 28 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 1762 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались за это время 35 746 человек. Также за минувшие 24 часа выявили 21 101 новый случай коронавируса.