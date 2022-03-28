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Попова назвала последствие отмены коронавирусных ограничений

Попова: отмена противоковидных мер может вызвать рост числа заражений другими инфекциями

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Отмена противоковидных мер может вызвать рост числа заражений другими инфекциями. Такое последствие отказа от обязательного соблюдения ограничений назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова в понедельник, 28 марта, приводит ТАСС.

«Все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили, сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается», — сообщила главный санитарный врач страны.

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Она также отметила, что на сегодняшний день наблюдается подъем заболеваемости норовирусными инфекциями.

Ранее Попова заявила, что ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной, а потому в России в настоящее время пандемия продолжается.

По данным оперативного штаба на 28 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 1762 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались за это время 35 746 человек. Также за минувшие 24 часа выявили 21 101 новый случай коронавируса.

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Евгения Куликова
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