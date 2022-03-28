Попова назвала последствие отмены коронавирусных ограничений
Отмена противоковидных мер может вызвать рост числа заражений другими инфекциями. Такое последствие отказа от обязательного соблюдения ограничений назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова в понедельник, 28 марта, приводит ТАСС.
«Все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили, сегодня проблема с острыми кишечными инфекциями, к сожалению, возвращается», — сообщила главный санитарный врач страны.
Она также отметила, что на сегодняшний день наблюдается подъем заболеваемости норовирусными инфекциями.
Ранее Попова заявила, что ситуацию с COVID-19 нельзя считать завершенной и локализованной, а потому в России в настоящее время пандемия продолжается.
По данным оперативного штаба на 28 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 1762 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались за это время 35 746 человек. Также за минувшие 24 часа выявили 21 101 новый случай коронавируса.