В ЦБ назвали причину быстрого восстановления экономики России

Глава ЦБ Набиуллина: быстрое восстановление экономики России произошло благодаря бизнесу

В условиях санкций российской экономике удалось быстро восстановиться — это произошло благодаря частному сектору, объяснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

Глава Центробанка (ЦБ) назвала работу бизнеса эффективной и гибкой и отметила, что индикаторы активности сектора находятся вблизи десятилетних максимумов. «Бизнес не просто справился, он строит планы», — заявила она.

В то же время для сохранения положительной динамики в стране должна быть низкая инфляция, уверена Набиуллина. «Это залог долгосрочных инвестиций, привлечения с рынка финансирования по комфортным ставкам», — подчеркнула глава регулятора.

Председатель ЦБ также прокомментировала ситуацию на российском фондовом рынке. Она уточнила, что сейчас страна переживает сложный этап, и рост рынка серьезно затормозили турбулентность прошлого года и уход инвесторов недружественных стран. Набиуллина предупредила, что откладывать развитие фондового рынка сейчас нельзя, поскольку компаниям надо строить долгосрочные планы и получать долгосрочные инвестиции.

Накануне глава ЦБ сообщила, что российская экономика почти восстановилась «до своего потенциала». Однако она предупредила, что не стоит раньше времени говорить о прохождении всех испытаний, несмотря на то что худшие прогнозы не оправдались.