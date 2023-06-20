Набиуллина оценила перспективы восстановления российской экономики
Российская экономика почти восстановилась до уровня активности 2021 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.
По словам главы Центробанка (ЦБ), речь идет о восстановлении экономики «до своего потенциала». В то же время Набиуллина предупреждает, что раньше времени говорить о прохождении всех «испытаний», несмотря на то, что худшие прогнозы не оправдались, не стоит.
Набиуллина также добавила, что в текущей ситуации регулятор может уделять больше времени не «оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам», например, финансовому просвещению граждан.
Ранее положительную оценку темпам структурной перестройки российской экономики Набиуллина дала, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Главным фактором, который позволяет экономике преодолевать трудности, она назвала адаптацию тысяч предприятий, которые оказались «очень гибкими и проворными».
Во время выступления Набиуллина также подчеркнула, что желание государства управлять структурной перестройкой экономики понятно, однако это грозит подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике.