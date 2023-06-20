Набиуллина оценила перспективы восстановления российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина: экономика России близка к уровню активности конца 2021 года

Российская экономика почти восстановилась до уровня активности 2021 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее цитирует ТАСС.

По словам главы Центробанка (ЦБ), речь идет о восстановлении экономики «до своего потенциала». В то же время Набиуллина предупреждает, что раньше времени говорить о прохождении всех «испытаний», несмотря на то, что худшие прогнозы не оправдались, не стоит.

Набиуллина также добавила, что в текущей ситуации регулятор может уделять больше времени не «оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам», например, финансовому просвещению граждан.

Ранее положительную оценку темпам структурной перестройки российской экономики Набиуллина дала, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Главным фактором, который позволяет экономике преодолевать трудности, она назвала адаптацию тысяч предприятий, которые оказались «очень гибкими и проворными».

Во время выступления Набиуллина также подчеркнула, что желание государства управлять структурной перестройкой экономики понятно, однако это грозит подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике.