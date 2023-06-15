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10:36, 15 июня 2023Экономика

Набиуллина предупредила о риске возврата к плановой экономике

Глава ЦБ Набиуллина на ПМЭФ-2023 предупредила о риске возврата России к плановой экономике
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Желание управлять структурной перестройкой экономики сверху понятно, но его реализация грозит подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике. О риске спутать активность государства с вмешательством в естественные процессы во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) предупредила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидал регулятор, а худшие прогнозы не оправдываются. Однако риски по-прежнему сохраняются.

Главным фактором, который позволяет преодолевать трудность, председатель ЦБ назвала адаптацию тысяч предприятий, которые оказались «очень гибкими и проворными». При этом Набиуллина предупредила об опасности недооценки роли частного бизнеса.

Также она указала на позитивную роль банков в структурной трансформации экономики. Набиуллина подчеркнула, что кризис продемонстрировал способность кредитных организаций выдерживать давление, у них сохранился настоящий, не нарисованный капитал, поэтому они могут сыграть большую роль в финансировании развития.

Ранее Набиуллина указывала, что российская экономика продолжает восстанавливаться, а докризисного уровня она достигнет в 2024 году. По ее мнению, точками роста в текущих условиях стали внутренний туризм, металлургия и машиностроение, деловая активность выросла во многих базовых сферах.

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