Набиуллина назвала сроки восстановления российской экономики

Набиуллина ожидает возвращения российской экономики к докризисному уровню в 2024 году

Российская экономика продолжает восстанавливаться, двигаясь к докризисному уровню, которого она достигнет в 2024 году, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, точками роста в текущих условиях стали внутренний туризм, металлургия и машиностроение, а деловая активность выросла во многих базовых сферах, говорится в Telegram-канале Банка России.

Согласно апрельским данным, которые привели в ЦБ, рост этот фиксировался в обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите.

«Во многих регионах росло машиностроение, в Сибири увеличился выпуск цветной металлургии и химической промышленности, в Центральной России и на Урале наращивали выпуск предприятия черной металлургии», — цитирует Набиуллину РИА Новости. Глава регулятора добавила, что экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году.

Ранее Банк России принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых. Она остается неизменной с сентября 2022 года. По данным регулятора, в мае темпы роста потребительских цен в России стали ускоряться — годовая инфляция составила 2,6 процента после 2,3 процента в апреле. Рост инфляционного давления проявляется по более широкому кругу товаров и услуг, а ожидания населения и бизнеса остаются повышенными.