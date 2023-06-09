Центробанк заявил об ускорении инфляции в России

ЦБ: темпы роста потребительских цен в России в мае составили 2,6% против 2,3% в апреле

По данным Центробанка (ЦБ), в мае темпы роста потребительских цен в России стали ускоряться — годовая инфляция в предыдущем месяце составила 2,6 процента после 2,3 процента в апреле. Банк России в сообщении на своем сайте предупреждает, что рост инфляционного давления проявляется по более широкому кругу товаров и услуг, а ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Однако прогноз на текущий и следующий годы регулятор оставил неизменным (4,5-6,5 и 4 процента соответственно).

Регулятор также отмечает, что баланс рисков в среднесрочной перспективе еще больше сместился в сторону проинфляционных — они связаны с ростом геополитической напряженности, которая влияет на условия внешней торговли. «Так, усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса», — сказано в сообщении. Также усложнение цепочек поставок и финансовых расчетов может принести дополнительные проблемы в виде удорожания импорта.

Кроме того, Центробанк заявил, что усиливаются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Серьезный дефицит рабочей силы может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат.

По итогам итогам заседания совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых — показатель остается неизменным седьмой раз подряд. Однако в этот раз регулятор дает более жесткий сигнал относительно будущих действий. В случае ухудшения ситуации с дефицитом бюджета страны проинфляционные риски возрастут, и ЦБ может перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. Так, есть вероятность, что регулятор повысит ключевую ставку на следующем заседании.