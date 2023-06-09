Банк России сохранил ключевую ставку

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

По итогам заседания совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ключевой параметр денежно-кредитной политики не меняется с сентября прошлого года.

Такое решение совпало с ожиданиями аналитиков, которые отмечали отсутствие принципиальных изменений с момента последнего заседания по основным параметрам, влияющим на экономику. В то же время некоторые эксперты все же не исключали повышения ставки до 7,75 процента.

Оценка регулятора подтверждает обоснованность таких предположений. В сообщении указано, что баланс рисков изменения цен сместился в сторону проинфляционных. К этому приводит ускорение бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

Также на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем ожидалось в апреле, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

По оценке на 5 июня рост цен составил 2,6 процента в годовом выражении. Показатель перешел к росту в динамикой цен, наблюдавшейся в период с мая по октябрь 2022 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году будет лежать в диапазоне 4,5-6,5 процента. Центробанк допускает повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, чтобы в 2024 году стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4 процента.

В вопросе экономической активности регулятор вновь подчеркнул усиление нехватки рабочей силы, которое наблюдается во многих отраслях. Из-за этого рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат, что приведет к снижению инвестиций. На этом фоне, констатировали в ЦБ, растет значение государственных инвестиций, которые вносят все больший вклад в увеличение внутреннего спроса.