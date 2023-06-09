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13:32, 9 июня 2023Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам заседания совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ключевой параметр денежно-кредитной политики не меняется с сентября прошлого года.

Такое решение совпало с ожиданиями аналитиков, которые отмечали отсутствие принципиальных изменений с момента последнего заседания по основным параметрам, влияющим на экономику. В то же время некоторые эксперты все же не исключали повышения ставки до 7,75 процента.

Оценка регулятора подтверждает обоснованность таких предположений. В сообщении указано, что баланс рисков изменения цен сместился в сторону проинфляционных. К этому приводит ускорение бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

Также на повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем ожидалось в апреле, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

По оценке на 5 июня рост цен составил 2,6 процента в годовом выражении. Показатель перешел к росту в динамикой цен, наблюдавшейся в период с мая по октябрь 2022 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году будет лежать в диапазоне 4,5-6,5 процента. Центробанк допускает повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, чтобы в 2024 году стабилизировать инфляцию на целевом уровне 4 процента.

В вопросе экономической активности регулятор вновь подчеркнул усиление нехватки рабочей силы, которое наблюдается во многих отраслях. Из-за этого рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат, что приведет к снижению инвестиций. На этом фоне, констатировали в ЦБ, растет значение государственных инвестиций, которые вносят все больший вклад в увеличение внутреннего спроса.

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    Платон Щукин
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