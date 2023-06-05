В России оценили сроки повышения ключевой ставки

Консенсус-прогноз РБК: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% шестой раз подряд

На ближайшем заседании Банк России сохранит ключевую процентную ставку на уровне 7,5 процента годовых, считают эксперты, опрошенные РБК. Консенсус-прогноз основан на оценках 30 представителей российских банков, управляющих и инвестиционных компаний.

В случае, если прогноз сбудется, это будет шестое заседание подряд, на котором регулятор оставит показатель неизменным. Последний раз такая стабильность отмечалась в 2016 году.

В то же время некоторые эксперты допускают, что на заседании Центробанка (ЦБ) будет также обсуждаться ужесточение денежно-кредитной политики. Участники исследования отмечают, что регулятор может повысить ставку на 25 базисных пунктов, до 7,75 процента, или больше. Решение будет зависеть от свежих данных по инфляции, которые будут опубликованы на следующей неделе — ЦБ рассмотрит такой вариант, если будет зафиксировано существенное ускорение роста цен.

Сам регулятор ранее предупреждал, что может повысить ключевую ставку для достижения таргета по инфляции в 2024 году. В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что параметр будет установлен на уровне 7,3–8,2 процента на 2023 год и 6,5–7,5 процента — на 2024 год.

Обсуждения относительно изменения показателя ведутся с учетом текущих высоких проинфляционных рисков. Речь идет о рисках, связанных с рынком труда, с влиянием внешних факторов, с бюджетной политикой, пояснял в конце мая зампред ЦБ Алексей Заботкин. Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция в России может пойти вверх с мая, а летом – ускориться.

