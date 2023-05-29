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21:30, 29 мая 2023Экономика

Центробанк допустил ускорение годовой инфляции в России

Центробанк допустил ускорение годовой инфляции в России летом 2023 года

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Годовая инфляция в России может пойти вверх с мая, а летом – ускориться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова.

Отмечается, что в третьем квартале этого года она может оказаться более 4 процентов в годовом выражении. По прогнозам Тремасова, по итогам 2023-го годовая инфляция составит 4,5-6,5 процентов, а 2024-го – 4 процента.

Представитель Центробанка допустил, что если в этом году рост цен будет небольшим, то каждый месяц годовой показатель может прирастать на 0,3-0,5 процентного пункта.

Центробанк в середине месяца сообщил, что реальный эффективный курс рубля (рассчитывается по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции) в первом квартале снизился на 14,7 процента, в апреле — еще на 6,8 процента.

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    Юлия Мискевич
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