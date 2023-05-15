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17:55, 15 мая 2023Экономика

ЦБ оценил снижение реального эффективного курса рубля

ЦБ оценил снижение реального эффективного курса рубля на 6,8% в апреле
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Реальный эффективный курс рубля (рассчитан по отношению к валютам основных торговых партнеров с учетом инфляции) в апреле снизился на 6,8 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка России.

В общей сложности с начала года реальный эффективный курс российской валюты снизился на 20,4 процента. В апреле по сравнению с мартом к доллару показатель упал на 5,9 процента , а с начала года — на 19,2 процента. Курс рубля к евро упал на 8,3 и 21,7 процента соответственно.

В середине апреля регулятор представил предварительную оценку и заключил, что в первом квартале реальный эффективный курс рубля снизился на 14,7 процента, в том числе в марте снижение составило 3,4 процента.

Согласно прогнозам Минэкономразвития, в 2023 году среднегодовой курс доллара повысится до 76,5 рубля. «С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рубля за доллар», — говорил глава ведомства Максим Решетников. Как отмечал замглавы Минфина Владимир Колычев, сейчас российская валюта слабее справедливого уровня, но такие отклонения нормальны при плавающем курсе.

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Платон Щукин
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