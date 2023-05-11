ЦБ предупредил об ускорении инфляции в России

ЦБ: годовая инфляция в России достигнет минимума во II квартале и затем начнет ускоряться

На данный момент инфляция в России временно находится на пониженном уровне из-за эффекта высокой базы сравнения весны 2022 года. Во втором квартале текущего года показатель опустится до минимальных значений и будет ниже целевого уровня в 4 процента, а затем перейдет к постепенному росту, предупредил Центробанк в новом докладе о денежно-кредитной политике.

По итогам второго квартала 2023 года инфляция снизится до 3,6 процента после 3,5 процента по итогам первого квартала. В целом за 2023 год цены вырастут на 4,5–6,5 процента.

«По прогнозу Банка России, текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления», — сказано в отчете. Главным драйвером ускорения роста цен станет постепенное увеличение потребительского спроса. Также на инфляцию будет оказывать влияние «усиливающееся давление со стороны рынка труда на фоне дисбалансов между спросом на труд и предложением труда».

Для достижения таргета по инфляции в 2024 году ЦБ может повысить базовую процентную ставку. В базовом сценарии регулятор прогнозирует, что ставка будет установлена на уровне 7,3–8,2 процента на 2023 год и 6,5–7,5 процента — на 2024 год.

По итогам заседания совета директоров Банка России 28 апреля было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Ключевой параметр монетарной политики остается неизменным уже пятый раз подряд.