Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

По итогам заседания совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ключевой параметр денежно-кредитной политики остается неизменным с сентября прошлого года.

Это решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков, которые, с одной стороны отмечали сохранение проинфляционных курсов и ослабление курса, а другой подавленный спрос, что сдерживает рост цен.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что экономическая активность растет быстрее ожиданий, что отражает продолжающиеся процессы адаптации российской экономике. Однако бюджетные расходы продолжают расти, а условия внешней торговли ухудшаются. Вкупе с состоянием рынка труда можно говорить о рисках роста цен.

Регулятор улучшил прогноз по инфляции по итогам года до 4,5-6,5 процента (ранее 5-7 процента) со снижением до 4 процентов в 2023-м, но по-прежнему готов на ближайших заседаниях оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Также изменен прогноз по росту экономики — 0,5-2 процента в 2023 году и 0,5-2,5 процента в 2024-м.

На прошлой неделе аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России (мнение не обязательно совпадает с официальной позицией регулятора) в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» указали, что ситуация характеризуется высоким уровнем неопределенности. С одной стороны, продолжение роста экономики требует смягчения денежно-кредитной политики, однако проинфляционные факторы усиливаются и даже с текущим уровнем ставки ситуация может выйти из-под контроля. Одной из проблем они назвали ситуацию на рынке труда. Рекордно низкий уровень безработицы ведет к неоправданному росту зарплат, что препятствует росту.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 9 июня 2023 года.