Рост ставок по банковским вкладам перенесли на осень

Опрос «Ъ»: во втором полугодии ключевая ставка в России может повыситься

Средняя максимальная ставка по вкладам в российских банках во второй декаде апреля составила 7,676 процента годовых, такой результат держится шестую декаду подряд, что стало повторением рекорда стабильности с июня 2011 года. Об этом со ссылкой на данные Центробанка пишет «Коммерсантъ».

По оценкам экспертов, опрошенных изданием, показатель не изменится как минимум до лета, а повышения ставок по вкладам и ключевой ставки можно ждать во втором полугодии.

По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Натальи Тучковой, ключевая ставка по итогам заседания Центробанка 28 апреля, скорее всего, сохранится на уровне 7,5 процента. Это значит, что стимулов для изменения доходности инструментов не прослеживается. Впрочем, она считает, что в ближайшее время можно ожидать снижения ставок по краткосрочным вкладам, потому что банкам нужны длинные деньги, а следовательно, может вырасти разница между ставками.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич согласен с таким мнением, отмечая сбалансированность ситуации. Слабая потребительская активность не дает вырасти инфляции, несмотря на ослабление рубля, высокие проинфляционные риски сохраняются, но не реализуются, поэтому регулятор предпочтет подождать.

Тем не менее в дальнейшем, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, Центробанк скорее начнет ужесточать денежно-кредитную политику, а ставки по вкладам начнут расти. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева напомнила, что прогноз Банка России по ключевой ставке на этот год находится в диапазоне 7,5-9 процентов, поэтому к концу года можно ожидать роста доходности вкладов.

Ранее опрос аналитиков, проведенный РБК, показал, что большинство из них сходится в сохранении уровня ключевой ставки на ближайшем заседании Центробанка. Вместе с тем регулятор обновит среднесрочный прогноз по инфляции, ВВП, средней ключевой ставке, импорту и экспорту.