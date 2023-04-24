Аналитики высказались о будущем ключевой ставки ЦБ

РБК: Центробанк может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

На заседании 28 апреля Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков.

При это некоторые эксперты считают, что Центробанк (ЦБ) может рассмотреть и варианты повышения или снижения ключевой ставки. При этом такие решения аналитики навали маловероятными.

Отмечается, что на заседании в апреле регулятор обновит среднесрочный прогноз по инфляции, ВВП, средней ключевой ставке, импорту и экспорту. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, в обновленной версии ЦБ может повысить прогноз по ВВП и снизить диапазон средней ключевой ставки.

В феврале агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому кабмин России оказывает давление на ЦБ, призывая дать рынку сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики накануне заседания ЦБ 10 февраля. По информации источников, чиновники хотят добиться от регулятора более явного намека о потенциальном снижении ключевой ставки в конце года.

