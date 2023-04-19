В Центробанке назвали проблемой низкую мобильность россиян

Департамент ЦБ назвал низкую трудовую мобильность проблемой для перестройки экономики

Низкая мобильность россиян на рынке труда превращается в проблему, которая сдерживает скорость структурной перестройки экономики. Об этом в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» пишут аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России.

По их оценкам, российская экономика в кризисные периоды характеризуется слабым переходом рабочей силы между отраслями и регионами, вместо этого растет неполная занятость. Увеличение мобильности растянуто во времени, если вообще происходит, и перспективные отрасли в результате не в состоянии реализовать свой потенциал.

Одним из способов выхода из тупика аналитики назвали отказ от искусственного поддержания занятости в отраслях, где наблюдается структурное снижение спроса на продукцию. Другими словами, речь идет о большей терпимости к практике увольнений, чтобы перспективные производства получили необходимую рабочую силу.

Также в ЦБ предложили активнее создавать возможности для переобучения и освоения новых профессий, что само по себе способствует переходу работников в другие компании. Еще одним фактором, увеличивающим мобильность, могло бы стать развитие рынка аренды жилья, чтобы граждане могли активнее менять место жительства в процессе поиска работы.

В департаменте признают, что реализация предложенных мер потребует много времени, эффект от работы в этом направлении не будет моментальным. В то же время они считают, что без этих мер ситуация продолжит сдерживать развитие экономики. Банк России подчеркивает, что мнение департамента прогнозирования может не совпадать с официальной позицией регулятора.

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