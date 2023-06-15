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10:54, 15 июня 2023Экономика

Набиуллина оценила темпы трансформации российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина: трансформация экономики России идет быстрее ожиданий
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал регулятор, а худшие прогнозы не оправдываются. Ее слова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) передает ТАСС.

Главным фактором, который позволяет преодолевать трудности, председатель Центробанка (ЦБ) назвала адаптацию тысяч предприятий, которые оказались «очень гибкими и проворными», не согласившись с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Он объяснил ситуацию денежными вливаниями.

Позитивную роль в трансформации экономики сыграли банки, отметила глава ЦБ. По ее словам, кризис продемонстрировал способность кредитных организаций выдерживать давление — у них сохранился настоящий, не нарисованный капитал, поэтому они могут сыграть большую роль в финансировании развития.

Во время выступления Набиуллина также подчеркнула, что желание государства управлять структурной перестройкой экономики понятно, однако это грозит подавлением частных инвестиций и возвратом к плановой экономике.

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    Мария Грушко
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