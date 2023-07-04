Банк России назвал кризис 2022 года самым сложным за последние годы

ЦБ: кризис 2022 года стал самым сложным в период с 2014 года

Среди трех масштабных кризисных периодов в России в 2014-2015, 2020 и 2022 годах последний из них оказался самым сложным, признал Центробанк (ЦБ). Об этом сказано в опубликованном на сайте регулятора докладе «Оценка эффективности антикризисных мер Банка России».

ЦБ уточнил, что на фоне беспрецедентного количества санкций в 2022 году российская экономика испытала системный структурный шок. В этой связи регулятор напомнил, что утратил возможность проводить операции на валютном рынке в долларах и евро, в результате чего принял решение о введении отдельных элементов валютного регулирования и валютного контроля. Меры необходимы для поддержания финансовой стабильности, отметил ЦБ.

Банк России также допускает, что в будущем в банках может возникнуть периодический дефицит валютной ликвидности. Причиной регулятор называет массовый отток средств с валютных депозитов на фоне нестабильной геополитической ситуации. В том числе граждане переводили деньги за рубеж, конвертировали их в наличные или рубли.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком подготовить предложения об изменении подходов валютного регулирования. Скорректировать правила необходимо с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий, посчитал глава государства.