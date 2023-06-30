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17:28, 30 июня 2023Экономика

Путин поручил изменить подходы валютного регулирования

Путин поручил правительству и ЦБ изменить подходы валютного регулирования

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком (ЦБ) и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» подготовить предложения об изменении подходов валютного регулирования. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте Кремля.

Скорректировать правила необходимо с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий, считает глава государства. Инициативы должны быть представлены до 1 августа.

Кроме того, до 1 декабря правительство должно рассмотреть вопрос создания финансового инструмента, который будет обеспечивать получение инвестором регулярного дохода, привязанного к объему выручки эмитента. При необходимости власти могут внести соответствующие изменения в законодательство.

Изменения также коснутся правил въезда иностранных специалистов в Россию. Президент поручил упростить получение виз и разрешений на работу в стране для инвесторов и квалифицированных работников.

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    Мария Грушко
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