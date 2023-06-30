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16:56, 30 июня 2023Экономика

Путин поручил упростить въезд иностранных специалистов в Россию

Путин поручил упростить въезд в Россию инвесторам и квалифицированным специалистам

Фото: Bench Accounting / Unsplash

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить получение виз и разрешений на работу для инвесторов и квалифицированных специалистов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Для этого кабмин должен будет до 1 августа проанализировать российское миграционное законодательство на предмет выявления барьеров на въезд в страну и трудовую деятельность указанных категорий иностранцев.

Кроме того, Путин попросил правительство совместно с Центробанком в тот же срок представить предложения об изменении валютного регулирования и контроля. По мнению президента, соответствующий шаг необходим с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий.

Изменению, считает президент, подлежат и некоторые условия ипотеки для многодетных семей в России. В частности, глава государства предложил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для семей, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет. Инициатива президента касается всех субъектов, кроме МосквыМосковской областиСанкт-Петербурга и Ленинградской области.

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    Софья Ермакова
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