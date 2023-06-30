Путин поручил изменить условия ипотеки для многодетных семей

Президент Путин поручил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для многодетных

Президент России Владимир Путин поручил изменить некоторые условия ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности глава государства предложил подумать над повышением максимальной суммы ипотеки для семей, в которых воспитываются трое и более детей до 18 лет.

Поручение дано правительству, доклад необходимо представить до сентября 2023 года. При этом возможность повышения максимальной суммы кредита будут рассматривать для всех субъектов страны, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В марте 2023 года депутат Госдумы Яна Лантратова предложила снизить ставку по ипотеке для многодетных семей. Тогда парламентарий назвала оптимальной ставку в размере двух процентов годовых. На данный момент родители могут рассчитывать на кредит по ставке в 6 процентов.