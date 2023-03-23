В России предложили снизить ставку по одному типу ипотеки

В Госдуме предложили снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до двух процентов

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину снизить ставку по одному типу ипотеки — для многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий назвала оптимальной ставку в размере двух процентов годовых. Лантратова отметила, что на данный момент родители, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет, могут рассчитывать на жилищный кредит по ставке в шесть процентов годовых.

«Считаю, что меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки по льготной ипотеке до двух процентов. По моему мнению, такая ставка станет существенной формой поддержки семей с детьми», — заявила депутат.

Ранее стало известно, что в 2023 году россияне массово заинтересовались льготной ипотекой на новостройки. Спрос на этот вид кредитов подскочил в 1,5 раза. Речь идет о кредитах на строящееся жилье со ставкой 8 процентов годовых.