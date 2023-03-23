Россияне массово заинтересовались одним видом ипотеки

«Дом.рф»: спрос на льготную ипотеку под 8 процентов в России подскочил в 1,5 раза

В 2023 году россияне массово заинтересовались льготной ипотекой на новостройки — спрос на этот вид кредитов подскочил в 1,5 раза. Такие данные приводят в институте развития «Дом.рф», пишут «Известия».

Речь идет о кредитах на строящееся жилье со ставкой 8 процентов годовых — до начала 2023 года займы по этой программе выдавали под 7 процентов годовых. По данным госкомпании, за январь-февраль (с 1 января по 2 марта) в банки поступило 199,3 тысячи заявок от физлиц — в аналогичный период годом ранее, для сравнения, было 133,8 тысячи подобных обращений.

В крупных финансовых организациях подтвердили увеличение спроса на льготную ипотеку. Так, в «Сбер» поступило 178 тысяч заявок на ее оформление — на 32 процента больше, чем в первые 2 месяца 2022-го. В ВТБ рассказали, что с начала 2023-го выдано 7,1 тысячи займов общей суммой 44,2 миллиарда рублей — по объему это в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

В банк «Дом.рф» поступило около 17 тысяч обращений по льготной ипотеке — почти в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. В Газпромбанке отметили, что этом году интерес россиян к льготной ипотеке вырос более чем вдвое, как и количество выдач. Аналогичную динамику увидели в Совкомбанке, Новикомбанке и крымском РНКБ.

Ранее сообщалось, что интерес россиян ко всем видам ипотечных кредитов снизился. Так, по итогам января 2023 года количество и объемы таких займов снизились в годовом выражении на 38 процентов. Всего в первый месяц было выдано 56,32 тысячи ипотечных кредитов на 192,59 миллиарда рублей. При этом средний размер ипотеки за год почти не изменился: в январе 2023-го он составил 3,42 миллиона рублей, а годом ранее — 3,41 миллиона.