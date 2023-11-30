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12:48, 30 ноября 2023Экономика

В России уменьшили оценку дефицита бюджета

Оценку дефицита бюджета РФ за 10 месяцев 2023 года уменьшили почти на 200 млрд

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Согласно уточненным данным Федерального казначейства, российский бюджет в январе-октябре текущего года был исполнен с дефицитом в 1,05 триллиона рублей, сообщает «Интерфакс».

Доходы федерального бюджета за десять месяцев теперь оцениваются в 23,107 триллиона рублей, расходы — в 24,157 триллиона.

Ранее, по данным Минфина, показатель составлял 1,235 триллиона, или 0,7 процента ВВП, а согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 триллиона рублей, или двух процентов ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов считает, что в 2023 году дефицит бюджета страны составит около одного процента. По его словам, снижение прогнозируемого показателя связано с поступлением дополнительных нефтегазовых доходов. «Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета», — заявил 22 ноября глава ведомства.

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      Дмитрий Воронин
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