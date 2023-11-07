Власти раскрыли дефицит бюджета России

Минфин: бюджет РФ в январе-октябре был исполнен с дефицитом в 0,7 % ВВП

По итогам 10 месяцев 2023 года, по предварительным данным, дефицит консолидированного бюджета (включает в себя бюджеты всех уровней) России составил 1,235 триллиона рублей, или 0,7 процента ВВП. Об этом сообщает Минфин на своем сайте.

За данный период расходы бюджета превысили доходы — 24,341 триллиона рублей против 23,106 триллиона. Причем в октябре федеральный бюджет был профицитным (доходы превышали расходы). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходы консолидированного бюджета выросли на 4,4 процента. Вместе с тем увеличились и расходы бюджета — плюс 11,7 процента в годовом выражении.

Нефтегазовые доходы с января по октябрь упали на 26,3 процента, до 7,2 триллиона рублей, а ненефтегазовые, наоборот, выросли на 28,7 процента, до 15,89 триллиона рублей. В текущих параметрах бюджета дефицит по итогам года запланирован на уровне 2,9 триллиона рублей.

Падение доходов от продажи нефти и газа министерство объясняет в первую очередь высокой базой прошлого года, снижением стоимости основного российского экспортного сорта Urals и сокращением экспорта природного газа. Однако месячная динамика на фоне падения курса рубля вышла на уровень, значительно превышающий их базовый размер (8 триллионов рублей в год).

В начале октября глава ведомства Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в ближайшие три года будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит одного процента ВВП. В течение следующих трех лет, согласно проекту федерального бюджета, доходы должны составить 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона — 2025 году, 34,1 триллиона — в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6, 34,4 и 35,6 триллиона рублей соответственно.