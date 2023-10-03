Российские власти рассказали о безопасном дефиците бюджета

Министр Силуанов объявил о безопасности дефицита бюджета России

Дефицит российского бюджета в ближайшие три года будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит одного процента ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

«Это показатель, который позволяет нам говорить об абсолютно безопасном уровне дефицита бюджета на все три предстоящие года», — констатировал он. Силуанов уже говорил о здоровом и нормальном бюджете в конце сентября. «Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет», — сообщал он. «В следующем году 36,6 триллиона рублей бюджет. Нормальный, здоровый бюджет», — указывал министр.

Ранее российские власти одобрили проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы должны составить 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона — 2025 году, 34,1 триллиона — в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6; 34,4 и 35,6 триллиона рублей соответственно.

Как говорил Силуанов, в 2023-м дефицит федерального бюджета должен быть не выше двух процентов ВВП, а возможно, и еще ниже.