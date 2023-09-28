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14:11, 28 сентября 2023Экономика

В Минфине высказались о дефиците федерального бюджета в 2023 году

Силуанов: в 2023 году дефицит федерального бюджета должен быть не выше 2% ВВП

Фото: Globallookpress.com

В 2023-м дефицит федерального бюджета должен быть не выше 2 процентов ВВП, а возможно и еще ниже. Об этом высказался глава Минфина Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

Ранее власти оценили количество денег в российском бюджете. Тогда же глава Минфина заявил, что средств хватит на все запланированные расходы. Силуанов также заверил, что в стране сформирован «нормальный и здоровый» бюджет, в котором уже нет «урезания».

Тем временем правительство сверстало федеральный бюджет России на 2024-2026 годы с дефицитом. Утверждалось, что расходы в этот период будут превышать доходы на 0,9-1,6 триллиона рублей.

Незадолго до этого Минфин предлагал сократить расходы бюджета за счет незащищенных статей. В правительстве эту инициативу поддержали. Также идею прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на некоторых национальных проектах при формировании бюджета можно сэкономить.

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    Варвара Кошечкина
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