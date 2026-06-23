Стало известно о смерти трехлетнего ребенка в российском аквапарке

В Ростовской области сообщили о смерти трехлетнего ребенка в аквапарке

Стало известно о смерти трехлетнего ребенка в аквапарке в Батайске Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мальчик плавал в открытом бассейне, когда произошла трагедия. Спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок едва не утонул в бассейне воронежского загородного комплекса Jani Resort, пока сотрудники слушали музыку и торговали кальянами. В течение получаса гости загородного комплекса откачивали девочку в ожидание приезда врачей скорой помощи.