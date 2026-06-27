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12:48, 27 июня 2026Мир

В МИД ответили на попытки Польши отнять имущество у России

Захарова: Вопрос о российском имуществе в Польше должен решаться через консультации
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вопрос о российском имуществе в Польше должен решаться через дипломатические консультации, а не судебные претензии. Так на попытку Варшавы изъять через суд здание российского генконсульства ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», — заявила дипломат.

Генконсульство прекратило работу в декабре 2025 года. При этом российская сторона считает, что здание остается в ее собственности.

Ранее советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что Варшава намерена через суд отнять у России здание бывшего генконсульства в Гданьске. В декабре 2025 года польские чиновники попытались ворваться в здание, однако им не удалось попасть внутрь.

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