В МИД ответили на попытки Польши отнять имущество у России

Захарова: Вопрос о российском имуществе в Польше должен решаться через консультации

Вопрос о российском имуществе в Польше должен решаться через дипломатические консультации, а не судебные претензии. Так на попытку Варшавы изъять через суд здание российского генконсульства ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение», — заявила дипломат.

Генконсульство прекратило работу в декабре 2025 года. При этом российская сторона считает, что здание остается в ее собственности.

Ранее советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что Варшава намерена через суд отнять у России здание бывшего генконсульства в Гданьске. В декабре 2025 года польские чиновники попытались ворваться в здание, однако им не удалось попасть внутрь.