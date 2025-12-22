Реклама

20:30, 22 декабря 2025

В Польше пожаловались на невозможность занять здания российского генконсульства

Власти польского Гданьска заявили, что не могут занять здания генконсульства РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Malgorzata Wojtunik / Reuters

Власти польского Гданьска не могу занять здания, где размещалось генконсульство России, поскольку там остался сотрудник российского посольства. Об этом заявила заместитель мэра города Эмилия Лодзиньская, передает РИА Новости.

Она рассказала, что посольство России направила в мэрию Гданьска письмо, в котором говорилось о размещении административного и технического сотрудника посольства в здании по адресам улица Стефана Батория, 13 и 15.

«Российская сторона считает, что имущество принадлежит России, и поэтому просит принять все необходимые меры для обеспечения неприкосновенности имущества», — сказала Лодзиньская.

При этом мэр отметила, что, согласно данным земельного и ипотечного реестров, владельцем обоих объектов является Государственное казначейство.

Решить вопрос мог бы суд, но, по оценкам юристов, процедура может занять несколько лет.

Ранее сообщалось, что желающие приехать в Россию европейцы с российскими корнями, а также россияне застряли в очереди на границе с Калининградской областью на 26 часов. Огромные очереди из машин наблюдаются у контрольно-пропускного пункта со стороны Польши.

