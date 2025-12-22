Желающие приехать в Россию европейцы застряли в очереди на границе на 26 часов

Желающие приехать в РФ европейцы с российскими корнями и россияне застряли в очереди на границе с Калининградской областью на 26 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Огромные очереди из машин наблюдаются у контрольно-пропускного пункта (КПП) со стороны Польши. Граждане Евросоюза (ЕС), которые отправились в Россию на Рождество и Новый год, традиционно едут через Калининградскую область. «Вот и закончилось это яркое, искрометное приключение — 26 с половиной часов. КПП в Гжехотках будет еще долго мне сниться», — поделился эмоциями водитель из Германии. Ожидается, что ближе к праздникам время ожидания может увеличиться и перевалить за сутки.

В профильных чатах в мессенджерах пишут, что в очередях не стоит спать — ночью некоторые хитрые автомобилисты могут проскочить вперед. Также сообщается, что у КПП разряжаются многие электрокары. «Стояла сегодня ночью Tesla. Водителя в ней не было — экономил батарею, сидел у знакомых в машине. Очень рискованно в такой ситуации ехать на электромобиле», — пишут в одном из чатов.

Ранее сообщалось, что жители Эстонии проводят более 30 часов на границе, чтобы попасть в Россию. На погранпункте Нарва — Ивангород между странами образовались очереди.