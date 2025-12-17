Сотни жители бывшей страны СССР застряли на границе с Россией и попали на видео

Shot: На погранпункте между Эстонией и Россией образовались очереди

Жители бывшей страны СССР проводят более 30 часов на границе, чтобы попасть в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, на погранпункте Нарва — Ивангород между Эстонией и Россией образовались очереди. Причиной ажиотажа стало желание эстонцев попасть на территорию Ленинградской области, чтобы отметить Рождество и новогодние праздники с друзьями и близкими. При этом таможенники страны тщательно осматривают граждан, что приводит к многочасовым задержкам.

На видео попали сотни человек, которые застряли на границе двух стран. Уточняется, что жители Прибалтики создали собственные списки контроля очередности и попеременно прячутся от холода в ближайших ТЦ.

