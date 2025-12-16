Реклама

Путешествия
11:05, 16 декабря 2025Путешествия

Россиян начали массово задерживать после прилета в Таиланд

Shot: Около тысячи иностранцев задержали после прилета в Таиланд
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Туристов из России начали массово задерживать после прилета в Таиланд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, супружеская пара из России прилетела в азиатскую страну с Филиппин. При прохождении паспортного контроля в Таиланде россияне рассказали, что будут отдыхать в стране девять дней, и предоставили информацию об оплаченной на этот срок квартире. Тем не менее их задержали. По их словам, таможенникам не понравилось большое количество виз в их паспортах.

В итоге паре пришлось провести пять дней в спецприемнике тайского аэропорта. Среди задержанных оказалось много россиян. Супруги рассказали, что работники общались с ними грубо и даже не разрешили достать из чемоданов необходимые лекарства. В итоге они приняли решение вернуться на Филиппины.

Сообщается, что после начала конфликта между Таиландом и Камбоджей с задержанием столкнулись около тысячи иностранцев. Например, российские путешественники рассказали, что на границе развернули целый автобус с туристами из Лаоса.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались 8 декабря. Россиянам рекомендовали не посещать некоторые районы вблизи зоны боевых действий.

