12:49, 8 декабря 2025Путешествия

Россиян попросили не посещать некоторые районы Таиланда

Алина Черненко

Фото: Soveit Yarn / File Photo / Reuters

Россиян попросили не посещать районы Таиланда, которые граничат с Камбоджей, из-за обострившегося конфликта между государствами. Такую рекомендацию дал посол России в этой стране Азии Евгений Томихин, его слова приводит ТАСС.

Дипломат также посоветовал соотечественникам следить за сообщениями местных властей и иметь при себе телефон посольства. Пока обращений от граждан России в дипведомство не поступало, уточнил он.

Ранее власти Таиланда эвакуировали около 70 процентов мирных жителей граничащих с Камбоджей районов в провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани. По словам Томихина, это не самые популярные у отечественных путешественников места.

«На протяжении уже многих лет более половины всех поездок россиян в Таиланд приходится на Пхукет. Пляжный отдых и острова — это основная часть российского туризма в Таиланде», — констатировал он.

8 декабря вдоль границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения. В результате произошедшего не выжил один военный, еще четыре человека были ранены.

