Армия Таиланда сообщила о боестолкновениях вдоль границы с Камбоджей

Вдоль границы Таиланда с Камбоджей начались боестолкновения. Об этом пишет портал Khaosod.

«Армия сообщает о боевых столкновениях в нескольких районах вдоль границы Таиланда и Камбоджи, один военный погиб, четверо других ранены», — отмечается в сообщении.

Известно, что с 2005 по 2025 год на спорных участках границы государств происходили столкновения с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. В полночь с 28 на 29 июля после четырехдневной пограничной войны был прекращен огонь. Сторонам удалось договориться об этом на переговорах в Куала-Лумпуре при содействии США, Китая и Малайзии.

Ранее армия Таиланда призвала жителей граничащих с Камбоджей районов эвакуироваться. Причиной стала потенциальная опасность эскалации столкновений в регионе.