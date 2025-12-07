В Таиланде призвали жителей граничащих с Камбоджей провинций эвакуироваться

Армия Таиланда призвала жителей граничащих с Камбоджей районов эвакуироваться. Об этом сообщает тайская газета «Кхаосот».

«Второй армейский округ дал указание жителям приграничных районов четырёх провинций вдоль границы Таиланда и Камбоджи эвакуироваться в убежища, поскольку существует потенциальная опасность эскалации столкновений», — говорится в материале.

Известно, что с 2005 по 2025 год на спорных участках границы упомянутых государств происходили столкновений войск с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации. В полночь с 28 на 29 июля текущего года после четырехдневной пограничной войны был прекращен огонь. Сторонам удалось договориться об этом на переговорах в Куала-Лумпуре при содействии США, КНР и Малайзии.

Территориальные разногласия Таиланда и Камбоджи связаны из-за отсутствия демаркации некоторых границ.

Ранее в декабре Таиланд захотел вступить в БРИКС. Отмечалось, что Таиланд выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Индией в вопросе «укрепления региональной интеграции».