03:57, 2 декабря 2025

Еще одна страна захотела вступить в БРИКС

Таиланд попросил поддержки у Индии в вопросе вступления в БРИКС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Таиланд попросил поддержки у Индии в вопросе присоединения к БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом сообщил таиландский МИД по итогам переговоров главы ведомства Сихасака Пхуангкеткеу с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

«Министр обратился к Индии с просьбой поддержать заинтересованность Таиланда присоединиться к БРИКС во время председательства Индии в БРИКС в 2026 году. Стороны также обсудили вопросы внешней политики в условиях текущих геополитических вызовов», — указано в сообщении.

Отмечается, что Таиланд выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Индией в вопросе «укрепления региональной интеграции».

Ранее в МИД России прокомментировали слухи о выходе стран из БРИКС. «Российская сторона не получала информацию о выходе из БРИКС или о намерении покинуть его ряды ни от одного участника объединения, хотя в отношении многих из них уже действуют американские пошлины», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

